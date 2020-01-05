Cтатую Ибрагимовича в Мальме свалили

Златан Ибрагимович
globallookpress.com
Памятнику подпилили ноги, в результате чего он упал на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут черный свитер с надписью «Швеция».
Неизвестные также оставили возле статуи надпись «убрать». Полиция классифицирует произошедшее как вандализм.
Zlatan-statyn vält — avsågad vid fötternahttps://t.co/2VHf7r8R42 pic.twitter.com/OFk57xdk77— Aftonbladet (@Aftonbladet) 5 января 2020 г.
Памятник Ибрагимовичу уже несколько раз подвергался атакам после того, как 38-летний воспитанник «Мальме» стал совладельцем «Хаммарбю», являющимся принципиальным соперником его родного клуба.