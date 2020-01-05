Cтатую Ибрагимовича в Мальме свалили

Минувшей ночью неизвестные повалили статую нападающего, установленную возле стадиона футбольного клуба «Мальме» в одноименном городе, сообщает Aftonbladet.

Памятнику подпилили ноги, в результате чего он упал на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут черный свитер с надписью «Швеция».

Неизвестные также оставили возле статуи надпись «убрать». Полиция классифицирует произошедшее как вандализм.

Памятник Ибрагимовичу уже несколько раз подвергался атакам после того, как 38-летний воспитанник «Мальме» стал совладельцем «Хаммарбю», являющимся принципиальным соперником его родного клуба.

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