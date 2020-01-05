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    Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

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    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон допускает, что в национальную команду вернется форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    «Футболисты, которые ранее отказались играть за сборную, как я уже говорил, могут связаться со мной и сказать, что они снова заинтересованы в национальной команде. Тогда мы можем вызвать игрока. Нет ничего сложного», — передает слова Андерссона Fotbollskanalen.

    Напомним, что Ибрагимович объявил о прекращении карьеры в сборной Швеции в 2016 году. 38-летний нападающий провел за национальную команду 116 матчей и забил 62 гола.

    В декабре 2019 года швед вернулся в Европу, где будет выступать за «Милан». 0

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