Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

Главный тренер сборной Швециидопускает, что в национальную команду вернется форвард

«Футболисты, которые ранее отказались играть за сборную, как я уже говорил, могут связаться со мной и сказать, что они снова заинтересованы в национальной команде. Тогда мы можем вызвать игрока. Нет ничего сложного», — передает слова Андерссона Fotbollskanalen.

Напомним, что Ибрагимович объявил о прекращении карьеры в сборной Швеции в 2016 году. 38-летний нападающий провел за национальную команду 116 матчей и забил 62 гола.

В декабре 2019 года швед вернулся в Европу, где будет выступать за «Милан». 0