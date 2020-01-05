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    «Барселона» упустила победу над «Эспаньолом»

    «Эспаньол» — «Барселона»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 19-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева. Марк Рока навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр владений Нето, откуда Давид Лопес ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот «Барселоны».

    На 51-й минуте «блауграна» отыгралась. Альба навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где остался без присмотра со стороны защитников Луис Суарес и точным ударом поразил ближний угол ворот.

    «Барса» вышла вперед на 59-й минуте. Луис Суарес здорово навесил с левого края чужой штрафной в центр на линию вратарской, откуда Видаль ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

    На 75-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве. Френки де Йонг откровенно прихватил за футболку Кальери и получил от арбитра вторую желтую карточку за 9 минут.

    А на 88-й минуте Матиас Варгас отдал классную передачу низом на правый край штрафной «Барсы», где У Лэй оторвался от Лангле и точно низом пробил в дальний угол ворот Нето.

    «Барса» набрала 40 очков и занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У «Эспаньола» 11 очков и последняя, 20-я позиция.

    В следующем туре «Барселона» примет «Гранаду», а «Эспаньол» на выезде сыграет с «Вильярреалом».

    Примера. 19-й тур
    «Эспаньол» — «Барселона» — 2:2 (1:0)
    Голы: Давид Лопес, 23 (1:0). Суарес, 50 (1:1). Видаль, 59 (1:2). У Лэй, 88 (2:2)«Эспаньол»: Диего Лопес, Хави Лопес (Итурраспе, 67), Эспиноса, Налду, Вила, Гомес (Варгас, 62), Рока, Давид Лопес, Дардер, Кальери, Мелендо (У Лэй, 74)«Барселона»: Нету, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич (Видаль, 46), Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Семеду, 80)Предупреждения: Хави Лопес, 35. Рока, 62. де Йонг, 66Удаление: де Йонг, 75
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