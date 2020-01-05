«Эспаньол» — «Барселона»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 19-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева. Марк Рока навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр владений Нето, откуда Давид Лопес ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот «Барселоны».

На 51-й минуте «блауграна» отыгралась. Альба навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где остался без присмотра со стороны защитников Луис Суарес и точным ударом поразил ближний угол ворот.

«Барса» вышла вперед на 59-й минуте. Луис Суарес здорово навесил с левого края чужой штрафной в центр на линию вратарской, откуда Видаль ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

На 75-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве. Френки де Йонг откровенно прихватил за футболку Кальери и получил от арбитра вторую желтую карточку за 9 минут.

А на 88-й минуте Матиас Варгас отдал классную передачу низом на правый край штрафной «Барсы», где У Лэй оторвался от Лангле и точно низом пробил в дальний угол ворот Нето.

«Барса» набрала 40 очков и занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У «Эспаньола» 11 очков и последняя, 20-я позиция.

В следующем туре «Барселона» примет «Гранаду», а «Эспаньол» на выезде сыграет с «Вильярреалом».