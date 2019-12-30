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    Голливудский композитор записал музыку для «Краснодара»

    Футбол Футбол России Краснодар
    Голливудский композитор Ханс Циммер записал музыку для «Краснодара», сообщает пресс-служба «быков».

    Голливудский композитор записал музыку для «Краснодара»
    Голливудский композитор записал музыку для «Краснодара»

    Титульную композицию можно будет услышать на первом домашнем матче команды в сезоне-2020/21.

    Немецкий композитор известен тем, что написал музыку для заставки чемпионата мира 2018 года в России. Также Циммер является автором музыки для фильмов — «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и многим другим.

    62-летний Циммер является обладателем «Оскара», двух премий «Золотой глобус» и трех «Грэмми».

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