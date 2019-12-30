Голливудский композитор записал музыку для «Краснодара»

Голливудский композиторзаписал музыку для, сообщает пресс-служба «быков».

Титульную композицию можно будет услышать на первом домашнем матче команды в сезоне-2020/21.

Немецкий композитор известен тем, что написал музыку для заставки чемпионата мира 2018 года в России. Также Циммер является автором музыки для фильмов — «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и многим другим.

62-летний Циммер является обладателем «Оскара», двух премий «Золотой глобус» и трех «Грэмми».

⚡️ Ханс Циммер @HansZimmer написал музыку для ФК «Краснодар» 🎼

Вы услышите ее на первом домашнем матче нового футбольного сезона 20/21! 🖤💚 pic.twitter.com/AnsgA06bv1 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 30 декабря 2019 г.

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