«Селтик» — «Рейнджерс»: счет матча 1:2, обзор голов

В рамках 21-го тура шотландской Премьер-лиги состоялось знаменитое дерби «Старой фирмы» с участием

Встреча, проходившая на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 2:1.

Автором первого гола стал нападающий «джерс» Райан Кент, отправивший мяч в ворота соперника на 36-й минуте. До перерыва счет сравнял форвард «кельтов» Одсонн Эдуард. На 56-й минуте гостей вывел вперед защитник Никола Катич.

Отметим, что у «Селтика» прервалась серия из 11 побед в рамках шотландского первенства.

После этого тура «кельты» остались на первом месте с 52 очками. «Рейнджерс» идут следом, имея в активе 50 очков и одну игру в запасе. 0