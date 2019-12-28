Форвард «Краснодара» рассказал об интересе из Бразилии и Европы

Форвард «Краснодара»заявил, что в его услугах заинтересована бразильская «Форталеза», а также некоторые европейские клубы.

При этом сам 34-летний футболист пока не собирается возвращаться на родину.

«Да, "Форталеза" интересовалась мной. Некоторые из наших общих друзей связывались со мной, они прощупывают почву. Я рад, потому что эта команда раскрыла меня. Возможно, в будущем мы сможем работать вместе.

Однако сейчас я не думаю о возвращении в Бразилию, я очень сосредоточен на своей работе и моей команде. Я сделаю все, чтобы оставаться там как можно дольше. Я всегда давал понять, что я испытываю огромную привязанность к "Форталезе" за то, что здесь я раскрылся. Но я не хочу ничего планировать сейчас.

У меня есть несколько хороших предложений в Европе. У меня еще полтора года контракта в "Краснодаре", и теперь я гражданин России. Это увеличивает шансы остаться там, потому что в России есть лимит на легионеров», — приводит слова Ари Globo.

В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей за «Краснодар» и забил шесть мячей при шести голевых передачах. 0