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    Форвард «Краснодара» рассказал об интересе из Бразилии и Европы

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    Форвард «Краснодара» Ари заявил, что в его услугах заинтересована бразильская «Форталеза», а также некоторые европейские клубы.

    При этом сам 34-летний футболист пока не собирается возвращаться на родину.

    «Да, "Форталеза" интересовалась мной. Некоторые из наших общих друзей связывались со мной, они прощупывают почву. Я рад, потому что эта команда раскрыла меня. Возможно, в будущем мы сможем работать вместе.

    Однако сейчас я не думаю о возвращении в Бразилию, я очень сосредоточен на своей работе и моей команде. Я сделаю все, чтобы оставаться там как можно дольше. Я всегда давал понять, что я испытываю огромную привязанность к "Форталезе" за то, что здесь я раскрылся. Но я не хочу ничего планировать сейчас.

    У меня есть несколько хороших предложений в Европе. У меня еще полтора года контракта в "Краснодаре", и теперь я гражданин России. Это увеличивает шансы остаться там, потому что в России есть лимит на легионеров», — приводит слова Ари Globo.

    В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей за «Краснодар» и забил шесть мячей при шести голевых передачах. 0

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