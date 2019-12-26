«Челси» — «Саутгемптон»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Здорово сработали «святые» в отборе на фланге, далее прошла передача Хёйбьерга к штрафной, Майкл Обафеми убрал мяч под левую ногу и прицельно пробил в дальний верхний угол ворот «Челси».
А на 73-й минуте Армстронг довёл атаку гостей до чужой штрафной, Канте пытался сыграть в отборе, но в итоге лишь протолкнул мяч на ход Редмонду, который ударом с линии вратарской не промахнулся.
«Синие» продолжают занимать 4-е место в таблице АПЛ, набрав 32 очка. У «Саутгемптона» — 21 очко и 14-я строчка.
В следующем туре лондонский клуб сыграет на выезде с «Арсеналом». Поединок пройдет 28 декабря, а «Саутгемптон» днем ранее сыграет с «Кристал Пэлас».
АПЛ. 19-й тур
«Челси» — «Саутгемптон» — 0:2 (0:1)
Голы: Обафеми, 31; Редмонд, 73«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Томори, Эмерсон, Виллиан (Педро, 84), Жоржиньо, Хадсон-Одои (Пулишич, 67), Канте, Зума (Маунт, 46), Абрахам«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Стивенс, Соареш, Бертран, Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг (Ромеу, 86), Хейбьерг, Адамс (Буфаль, 80), Обафеми (Ингз, 69)Предупреждения: Бертран (30), Жоржиньо (58), Канте (62), Томори (62), Буфаль (90)