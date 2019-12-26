«Челси» — «Саутгемптон»: счет матча 0:2, обзор голов

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(0:2) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Здорово сработали «святые» в отборе на фланге, далее прошла передача Хёйбьерга к штрафной, Майкл Обафеми убрал мяч под левую ногу и прицельно пробил в дальний верхний угол ворот «Челси».

А на 73-й минуте Армстронг довёл атаку гостей до чужой штрафной, Канте пытался сыграть в отборе, но в итоге лишь протолкнул мяч на ход Редмонду, который ударом с линии вратарской не промахнулся.

«Синие» продолжают занимать 4-е место в таблице АПЛ, набрав 32 очка. У «Саутгемптона» — 21 очко и 14-я строчка.

В следующем туре лондонский клуб сыграет на выезде с «Арсеналом». Поединок пройдет 28 декабря, а «Саутгемптон» днем ранее сыграет с «Кристал Пэлас».