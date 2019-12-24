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    Комличенко может в Чехии сменить команду

    Футбол Трансферы Славия Прага
    Российский форвард чешской «Млада Болеслав» Николай Комличенко может в межсезонье поменять команду.

    Николай Комличенко
    Николай Комличенко

    Об этом сообщил защитник «Зенита» Вячеслав Караваев «Чемпионату». По его словам, им интересуется пражская «Славия».

    Ранее появилась информация, что на нападающего претендовали российские гранды — «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». При этом первые два вели самые серьезные переговоры с агентами игрока, но переход не состоялся из-за мелких деталей.

    В нынешнем сезоне форвард провел за «Младу» 20 матчей, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. 0

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