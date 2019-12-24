Комличенко может в Чехии сменить команду

Российский форвард чешскойможет в межсезонье поменять команду.

Об этом сообщил защитник «Зенита» Вячеслав Караваев «Чемпионату». По его словам, им интересуется пражская «Славия».

Ранее появилась информация, что на нападающего претендовали российские гранды — «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». При этом первые два вели самые серьезные переговоры с агентами игрока, но переход не состоялся из-за мелких деталей.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Младу» 20 матчей, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. 0