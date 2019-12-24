Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Журнал Forbes составил список из десяти самых высокооплачиваемых спортсменов в период с 2010 по 2019 год.

Возглавил рейтинг непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер, заработавший в общей сложности за последние 10 лет 915 миллионов долларов.

Вторым наиболее высокооплачиваемым спортсменом десятилетия стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (800 миллионов). На третьем месте расположился форвард «Барселоны» Лионель Месси (750 миллионов).

Также в список вошли:

10. Льюис Хэмилтон (Формула-1) — 400 млн долларов

9. Кэвин Дюрант (баскетбол) — 425

8. Мэнни Пакьяо (бокс) — 435

7. Фил Микельсон (гольф) — 480

6. Тайгер Вудс (гольф) — 615

5. Роджер Федерер (теннис) — 640

4. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) — 680

3. Лионель Месси (футбол) — 750

2. Криштиану Роналду (футбол) — 800

1. Флойд Мэйвезер (бокс) — 915. 0