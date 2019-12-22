«Тоттенхэм» — «Челси»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы лондонских клубовна матч 18-го тура чемпионата Англии.

«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дайер, Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные: Ворм, Фойт, Роуз, Уинкс, Н'Домбеле, Эриксен, Ло Чельсо.

«Челси»: Аррисабалага, Зума, Алонсо, Аспиликуэта, Томори, Рюдигер, Ковачич, Канте, Маунт, Виллиан, Абрахам.

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо, Пулишич, Батшуайи, Хадсон-Одои.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Тоттенхэму». Коэффициент на ее победу — 2.47, на ничью — 3.70, тогда как на успех «Челси» — 3,02.

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