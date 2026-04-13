прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 3.45

14 апреля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Портсмут» и «Ипсвич». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Портсмут — Ипсвич с коэффициентом для ставки за 3.45.

«Портсмут»

Турнирное положение: «Помпи» бьются за выживание во втором по рангу английском дивизионе. Команда находится на 21 месте турнирной таблицы.

При этом «Портсмут» на один пункт оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем один мяч за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Помпи» одолели «Мидлсбро» (1:0).

До того команда не смогла переиграть «Оксфорд Юнайтед» (2:2). Да и поединок с «Норвичем» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Портсмут» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Помпи» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Портсмут» традиционно неудачно противостоит «Ипсвичу». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» борются за повышение в классе. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Ипсвич» на 2 очка оторвался от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Трактористы» переиграли «Норвич» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Бирмингему» (2:1). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Миллуолл» (1:1).

При этом «Ипсвич» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Трактористы» постепенно набирают обороты. Команда победила дважды кряду, и постепенно закрепляется на второй позиции.

При этом «Ипсвич» в среднем пропускает аккурат гол за матч. А вот вне родных стен «трактористы» разжились 29 очками в 19 поединках.

В этом поединке «трактористы» явно будут рисковать. У команды есть шикарный шанс оторваться от конкурентов за прямой выход в АПЛ.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ипсвич» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Трактористы» пытаются закрепиться на втором месте, да и оппонент не столь стабилен.

Ставка: Фора «Ипсвича» -1.5 за 3.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.75

