«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч АПЛ 22 декабря 2019 года

В 18 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Челси».

«Тоттенхэм»

Приняв участие в 17 поединках АПЛ, клуб из Лондона заработал 26 очков. Сейчас команда идет пятой в таблице, отставая от «Челси» всего на 3 пункта.

Приступив к работе, Жозе Моуринью начал с трех побед кряду. Лилейно-белые переиграли «Вест Хэм» (3:2), а затем они одолели «Олимпиакос» (4:2) и «Борнмут» (3:2).

Но в первом матче декабря «шпоры» на «Олд Траффорд» потерпели поражение от МЮ (1:2). В 16 туре Премьер-лиги лондонцы разгромили «Бернли» (5:0).

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Затем в поединке в рамках ЛЧ «Тоттенхэм» не справился с «Баварией» (1:3), после чего лилейно-белые одержали верх над «Вулверхэмптоном» (2:1).

«Челси»

На данный момент клуб из юго-запада Лондона занимает последнее место в зоне Лиги чемпионов с 29 баллами на счету. В спину им дышит «Тоттенхэм», имеющий 26 пунктов.

В последних своих матчах «Челси» выступает нестабильно, разбавляя поражения победами. Все началось с неудачного поединка против «Ман Сити» на «Этихад» (1:2).

Затем в ЛЧ «аристократы» разошлись миром с «Валенсией» (2:2), после чего они потерпели поражение от «Вест Хэма» (0:1).

В декабре синие одержали верх над «Астон Виллой» (2:1), уступили «Эвертону» (1:3), оказались сильнее «Лилля» (2:1), а также потеряли очки в противостоянии с «Борнмутом» (0:1).

Прогноз

Победа «Тоттенхэма» в этом поединке оценивается в 2,44, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,70, а на победу «Челси» — 2,80.

Фрэнк Лэмпард постарается обыграть своего учителя в гостях, но в домашней встрече «Тоттенхэм» воспользуется проблемами синих в защите. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 с коэффициентом 1,95. 0