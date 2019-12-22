ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству Микель АртетаАртета — рискованная ставка «Арсенала». Сможет ли испанец совершить чудо? Такуми Минамино«Ливерпуль» подписал Минамино. Чем он хорош и как поможет «красным»?
  • 07:36
    • «Торонто» и «Кливленд» одержали домашние победы
  • 00:52
    • «Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»
  • 22:29
    • «Спартак» в овертайме дожал «Сочи»
  • 20:58
    • Форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест после матча Лиги Европы
  • 20:50
    • Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
  • 17:15
    • Артета — главный тренер «Арсенала»
  • 16:49
    • Назван срок восстановления Селихова
    Все новости спорта

    Как сыграет команда Моуринью с коллективом Лэмпарда?

    «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч АПЛ 22 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Челси Календарь АПЛ
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Челси»
    Жозе Моуринью
    В 18 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Челси».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Декабря 2019 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 19:30 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.70
  • Играть!
    •

    «Тоттенхэм»

    Приняв участие в 17 поединках АПЛ, клуб из Лондона заработал 26 очков. Сейчас команда идет пятой в таблице, отставая от «Челси» всего на 3 пункта.

    Приступив к работе, Жозе Моуринью начал с трех побед кряду. Лилейно-белые переиграли «Вест Хэм» (3:2), а затем они одолели «Олимпиакос» (4:2) и «Борнмут» (3:2).

    Но в первом матче декабря «шпоры» на «Олд Траффорд» потерпели поражение от МЮ (1:2). В 16 туре Премьер-лиги лондонцы разгромили «Бернли» (5:0).

    Все прогнозы на футбол

    Затем в поединке в рамках ЛЧ «Тоттенхэм» не справился с «Баварией» (1:3), после чего лилейно-белые одержали верх над «Вулверхэмптоном» (2:1).

    «Челси»

    На данный момент клуб из юго-запада Лондона занимает последнее место в зоне Лиги чемпионов с 29 баллами на счету. В спину им дышит «Тоттенхэм», имеющий 26 пунктов.

  • Эпоха Моуринью в «Тоттенхэме» по-настоящему началась
  • Реакция прессы на матч «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»
  • 16/12/2019

    • В последних своих матчах «Челси» выступает нестабильно, разбавляя поражения победами. Все началось с неудачного поединка против «Ман Сити» на «Этихад» (1:2).

    Затем в ЛЧ «аристократы» разошлись миром с «Валенсией» (2:2), после чего они потерпели поражение от «Вест Хэма» (0:1).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    В декабре синие одержали верх над «Астон Виллой» (2:1), уступили «Эвертону» (1:3), оказались сильнее «Лилля» (2:1), а также потеряли очки в противостоянии с «Борнмутом» (0:1).

    Прогноз

    Победа «Тоттенхэма» в этом поединке оценивается в 2,44, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,70, а на победу «Челси» — 2,80.

    Фрэнк Лэмпард постарается обыграть своего учителя в гостях, но в домашней встрече «Тоттенхэм» воспользуется проблемами синих в защите. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 с коэффициентом 1,95. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Бонус на первый депозитleon.ru
  • Забрать
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Мальорка — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шальке — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монтеррей — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Норвич — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Брайтон — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Роберто Фирмино
  • «Ливерпуль» пожертвовал Кубком лиги, и оно того стоило
    • 22:59 19/12/2019     Роберт Левандовски
  • «Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?
    • 20:34 17/12/2019     Клопп не без проблем добился победы от подопечных
  • Страсть и энергия выручают «Ливерпуль» от неприятностей
    • 04:14 15/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч АПЛ 22 декабря 2019 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина и Бучневича, голевые передачи Малкина, Дадонова и Орлова21 декабря в регулярном чемпионата НХЛ прошло четыре поединка 08:030
  • 07:01
    • Головин вошел в заявку «Монако» на игру с «Лиллем»
  • 08:20
    • Вернер — лучший игрок Бундеслиги в ноябре
  • 07:17
    • Экс-наставник «Зенита» отказал китайскому клубу
    Кейта стал одним из героев матча Футбол Другой континент — тот же самый «Ливерпуль»Реакция прессы на матч «Монтеррей» — «Ливерпуль» 19/12/2019 в 20:581
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Бавария» продлить серию побед?
  • 4.21
    •
  • 01:05
    • «Эйбар» крупно обыграл «Гранаду»
  • 00:29
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Хоффенхайму»
  • 00:14
    • Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»
    Свечников помог своей команде победить Хоккей НХЛ. Шайба Свечникова, голы Проворова и Воробьева, 45 сэйвов ХудобинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 декабря Вчера в 09:591
  • 23:56
    • Знарок: Мужики вышли и бились до конца, это действительно команда
  • 23:44
    • Швед: «Химки» отлично сыграли против «Жальгириса»
  • 23:36
    • Непомнящий назвал клубы, удививших его в первой части сезона РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие