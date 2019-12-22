Моуринью считает удаление Сона странным

Жозе Моуринью
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На 62-й минуте хавбек «шпор» Сон Хын Мин получил красную карточку за то, что ударил шипами в живот Антонио Рюдигера.
«Для меня футбол — это футбол, АПЛ — это английский футбол, а эта красная карточка — странная.
Я надеюсь, что Рюдигер выздоровеет после перелома ребер, потому что он наверняка сломал ребра. Но я не хочу заострять внимание на этом, потому что моя команда проиграла.
В первом тайме "Челси" играл лучше. Во второй половине игры "Тоттенхэм" действовал намного лучше, чем в первой. Мы пытались изменить ситуацию, но это было практически невозможно», — цитирует португальца BBC Sport. 0