Моуринью считает удаление Сона странным

Главный тренер «Тоттенхэма»поделился эмоциями после поражения от «Челси» (0:2) в 18-м туре английской Премьер-лиги.

На 62-й минуте хавбек «шпор» Сон Хын Мин получил красную карточку за то, что ударил шипами в живот Антонио Рюдигера.

«Для меня футбол — это футбол, АПЛ — это английский футбол, а эта красная карточка — странная.

Я надеюсь, что Рюдигер выздоровеет после перелома ребер, потому что он наверняка сломал ребра. Но я не хочу заострять внимание на этом, потому что моя команда проиграла.

В первом тайме "Челси" играл лучше. Во второй половине игры "Тоттенхэм" действовал намного лучше, чем в первой. Мы пытались изменить ситуацию, но это было практически невозможно», — цитирует португальца BBC Sport. 0