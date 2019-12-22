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    Моуринью считает удаление Сона странным

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился эмоциями после поражения от «Челси» (0:2) в 18-м туре английской Премьер-лиги.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    На 62-й минуте хавбек «шпор» Сон Хын Мин получил красную карточку за то, что ударил шипами в живот Антонио Рюдигера.

    «Для меня футбол — это футбол, АПЛ — это английский футбол, а эта красная карточка — странная.

    Я надеюсь, что Рюдигер выздоровеет после перелома ребер, потому что он наверняка сломал ребра. Но я не хочу заострять внимание на этом, потому что моя команда проиграла.

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