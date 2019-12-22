«Рубин» подпишет хавбека «Нефтехимика»

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров перейдет в «Рубин», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, футболист должен подписать с казанским клубом контракт на три года. Устная договорeнность по трансферу достигнута и с клубом, и с игроком.

В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ, в которых забил 11 мячей. Контракт полузащитника с нижнекамским «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.

В «Нефтехимик» он перешел летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом. 0