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    «Рубин» подпишет хавбека «Нефтехимика»

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    Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров перейдет в «Рубин», сообщает «Чемпионат».

    «Рубин» подпишет хавбека «Нефтехимика»
    «Рубин» подпишет хавбека «Нефтехимика»

    По информации источника, футболист должен подписать с казанским клубом контракт на три года. Устная договорeнность по трансферу достигнута и с клубом, и с игроком.

    В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ, в которых забил 11 мячей. Контракт полузащитника с нижнекамским «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.

    В «Нефтехимик» он перешел летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом. 0

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