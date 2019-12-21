Экс-наставник «Зенита» отказал китайскому клубу

Бывший главный тренер «Зенита»отказался возглавить китайский клуб, сообщает Tutto Mercato Web.

По информации источника, пригласить экс-наставника «Ромы» и «интера» хотел «Гуанчжоу Фули». Китайский клуб предлагал Спаллетти контракт на три года, но 60-летний итальянец отказался.

Также команда пыталась пригласить испанца Унаи Эмери, уволенный из «Арсенала» 29 ноября, однако он тоже ответил отказом.

Стоит отметить, что Спаллетти до сих пор получает зарплату в «Интере», из которого он был уволен по окончании сезона-2018/19. Миланский клуб будет платить тренеру причитающиеся ему по контракту деньги до лета 2021 года. 0