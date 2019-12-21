ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству
  • 07:36
    • «Торонто» и «Кливленд» одержали домашние победы
  • 00:52
    • «Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»
  • 22:29
    • «Спартак» в овертайме дожал «Сочи»
  • 20:58
    • Форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест после матча Лиги Европы
  • 20:50
    • Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
    Все новости спорта

    Экс-наставник «Зенита» отказал китайскому клубу

    Футбол Зенит Футбол Китая Рома Интер
    Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти отказался возглавить китайский клуб, сообщает Tutto Mercato Web.

    Лучано Спаллетти
    Лучано Спаллетти

    По информации источника, пригласить экс-наставника «Ромы» и «интера» хотел «Гуанчжоу Фули». Китайский клуб предлагал Спаллетти контракт на три года, но 60-летний итальянец отказался.

    Также команда пыталась пригласить испанца Унаи Эмери, уволенный из «Арсенала» 29 ноября, однако он тоже ответил отказом.

    Стоит отметить, что Спаллетти до сих пор получает зарплату в «Интере», из которого он был уволен по окончании сезона-2018/19. Миланский клуб будет платить тренеру причитающиеся ему по контракту деньги до лета 2021 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 10—16 декабря
  • 16/12/2019 в 19:06
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Лестер»
  • 1.68
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Горожанам» будет сложно в противостоянии с «лисами»
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Выиграет ли «Ливерпуль» клубный чемпионат мира?
  • «Ливерпуль» — «Фламенго». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Как сыграет «Барса» после сложного матча с «Реалом»?
  • «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина и Бучневича, голевые передачи Малкина, Дадонова и Орлова21 декабря в регулярном чемпионата НХЛ прошло четыре поединка 08:030
  • 07:01
    • Головин вошел в заявку «Монако» на игру с «Лиллем»
  • 07:17
    • Экс-наставник «Зенита» отказал китайскому клубу
  • 01:05
    • «Эйбар» крупно обыграл «Гранаду»
    Кейта стал одним из героев матча Футбол Другой континент — тот же самый «Ливерпуль»Реакция прессы на матч «Монтеррей» — «Ливерпуль» 19/12/2019 в 20:581
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Бавария» продлить серию побед?
  • 4.21
    •
  • 00:29
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Хоффенхайму»
  • 00:14
    • Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»
  • 23:56
    • Знарок: Мужики вышли и бились до конца, это действительно команда
    Свечников помог своей команде победить Хоккей НХЛ. Шайба Свечникова, голы Проворова и Воробьева, 45 сэйвов ХудобинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 декабря Вчера в 09:591
  • 23:44
    • Швед: «Химки» отлично сыграли против «Жальгириса»
  • 23:36
    • Непомнящий назвал клубы, удививших его в первой части сезона РПЛ
  • 23:28
    • Погба вернулся к тренировкам с «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие