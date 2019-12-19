Буффон: Чувствую, что еще должен играть

Голкиперзаявил, что не планирует завершать карьеру посреди сезона.

По словам Буффона, он будет выступать как минимум до июня.

«Игра меня захватывает, и это также причина, по которой я продолжаю. Знаю, что вместе с моими товарищами по команде я по-прежнему могу подарить себе много прекрасных эмоций. Для меня сейчас важно не сыграть свой 648-й матч, а завершить сезон с "Ювентусом" на вершине таблице. Если это совпадет, я буду только рад», — сказал Буффон, которого цитирует Football Italia.

«Сейчас будет неправильно уходить. Мне следует уважать того ребенка, который сидит внутри меня. Я чувствую, что должен играть. Как долго это будет продолжаться? По крайней мере до июня», — подчеркнул голкипер.

На счету Буффона в текущем сезоне 8 матчей в составе «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что Буффон намерен продлить контракт с туринским клубом. 0