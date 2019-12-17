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    Тил все еще привыкает к жизни в России

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    Полузащитник «Спартака» Гус Тил поделился впечатлениями от первых месяцев жизни в России.

    Гус Тил
    Гус Тил

    «Безусловно, все могло быть лучше. Дела идут не так, как хотелось бы. Ни команда, ни лично я пока что не вышли на правильный путь. Но я уверен, что все получится.

    Я все еще привыкаю к жизни в России, но это нормально. Это совершенно другая культура, совершенно другой мир.

    Сам город очень большой. В Нидерландах я жил в Амстердаме, по сравнению с Москвой он маленький и уютный.

    Но постепенно все налаживается. Я чувствую, что адаптируюсь все лучше и лучше, так что все будет хорошо», — сказал Тил в интервью vi.nl. 0

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