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    Сульшер рассказал о восстановлении Погба

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, когда полузащитник Поль Погба сможет вернуться на поле.

    Поль Погба
    Поль Погба

    «Погба заболел. Он будет отсутствовать в течение двух-трех дней. Это невыгодно и игроку, и клубу, но таковы реалии.

    Как я уже неоднократно говорил, Поль — игрок очень высокого уровня, и мы с нетерпением ждем его возвращение на поле.

    Мы уже думали, на сколько минут его выпустить в следующем матче, но он заболел», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

    В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в пяти матчах.

    В ближайшей встрече «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка лиги сыграет с «Колчестер Юнайтед». 0

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