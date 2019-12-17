Сульшер рассказал о восстановлении Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»рассказал, когда полузащитниксможет вернуться на поле.

«Погба заболел. Он будет отсутствовать в течение двух-трех дней. Это невыгодно и игроку, и клубу, но таковы реалии.

Как я уже неоднократно говорил, Поль — игрок очень высокого уровня, и мы с нетерпением ждем его возвращение на поле.

Мы уже думали, на сколько минут его выпустить в следующем матче, но он заболел», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в пяти матчах.

В ближайшей встрече «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка лиги сыграет с «Колчестер Юнайтед». 0