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    «Реал» ушел от поражения в матче с «Валенсией»

    «Валенсия» — «Реал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) в матче 17-м туре чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 79-й минуте. Васс получил пас низом на правом краю чужой штрафной, после чего сам исполнил передачу в центр чуть назад мимо Варана точно на Солера, а тот ударом в касание расстрелял ворота Куртуа.

    Мадридцы ушли от поражения на пятой компенсированной минуте. После подачи с углового с левого фланга пришедший в чужую штрафную Куртуа пробил головой, но парировал этот мяч Доменек.

    Гарай мог вынести мяч, но неудачно на линии вратарской отдал круглого прямо на Бензема и тот ударом в касание вколотил мяч под перекладину ворот.

    Российский игрок «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал.

    «Реал» остался на втором месте и уступает «Барселоне» по дополнительным показателям, у обоих клубов по 35 очков. В среду, 18 декабря, они проведут они проведут отложенный матч 10-го тура.

    «Валенсия» находится на восьмой строчке в таблице Примеры — 27 очков.

    Примера. 17-й тур
    «Валенсия» — «Реал» — 1:1 (0:0)
    Голы: Солер, 78 (1:0). Бензема, 90+5 (1:1)«Валенсия»: Доменеч, Васс, Габриэл Паулиста, Гарай, Хауме Коста (Вальехо, 61), Торрес (Диакаби, 90), Коклен (Кондогбья, 83), Парехо, Солер, Хосе Гайя, Родриго«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Начо, Кроос, Модрич (Йович, 81), Вальверде, Родригу (Винисиус Жуниор, 69), Бензема, Иско (Бэйл, 69)Предупреждения: Солер, 38. Карвахаль, 77. Йович, 90
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