«Валенсия» — «Реал»: счет матча 1:1, обзор голов

Мадридскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 17-м туре чемпионата Испании.

Хозяева открыли счет на 79-й минуте. Васс получил пас низом на правом краю чужой штрафной, после чего сам исполнил передачу в центр чуть назад мимо Варана точно на Солера, а тот ударом в касание расстрелял ворота Куртуа.

Мадридцы ушли от поражения на пятой компенсированной минуте. После подачи с углового с левого фланга пришедший в чужую штрафную Куртуа пробил головой, но парировал этот мяч Доменек.

Гарай мог вынести мяч, но неудачно на линии вратарской отдал круглого прямо на Бензема и тот ударом в касание вколотил мяч под перекладину ворот.

Российский игрок «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал.

«Реал» остался на втором месте и уступает «Барселоне» по дополнительным показателям, у обоих клубов по 35 очков. В среду, 18 декабря, они проведут они проведут отложенный матч 10-го тура.

«Валенсия» находится на восьмой строчке в таблице Примеры — 27 очков.