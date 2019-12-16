Марсело не сыграет с «Барселоной»

Как сообщает Marca, защитникпропустит встречу с. У футболиста есть повреждение.

Известно, что футболисты, игравшие с «Валенсией» проводили тренировку не в полную силу. Остальные игроки работали в полном режиме. Тем не менее в этой группе не оказалось Марсело. Скорее всего, защитник еще не готов к нагрузкам и пропустит «эль-класико»

Однако источник также сообщает, что к игре должен вернуться Каземиро. Для «галактикос» это хорошая новость, так как в центре поля у них большие проблемы.

Напомним, что «Реал» сыграет с «Барселоной» на выезде 18 декабря. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. 0