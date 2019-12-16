ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоландТрансферный дайджест. 10—16 декабря
  • 17:22
    • Опубликовано полное расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 14:25
    • Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 14:04
    • «Рубин» уволил главного тренера
  • 15:37
    • «Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 14:52
    • «Рубин» намекнул на следующего тренера креслом-качалкой
    Все новости спорта

    Марсело не сыграет с «Барселоной»

    Футбол Примера Футбол Испании Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Как сообщает Marca, защитник «Реала» Марсело пропустит встречу с «Барселоной». У футболиста есть повреждение.

    Марсело
    Марсело

    Известно, что футболисты, игравшие с «Валенсией» проводили тренировку не в полную силу. Остальные игроки работали в полном режиме. Тем не менее в этой группе не оказалось Марсело. Скорее всего, защитник еще не готов к нагрузкам и пропустит «эль-класико»

    Однако источник также сообщает, что к игре должен вернуться Каземиро. Для «галактикос» это хорошая новость, так как в центре поля у них большие проблемы.

    Напомним, что «Реал» сыграет с «Барселоной» на выезде 18 декабря. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 10—16 декабря
  • 19:06
    •
  • Прогноз
  • «Кристал Пэлас» — «Брайтон»
  • 1.87
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кристал Пэлас» имеет больше шансов?
  • «Кристал Пэлас» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Лацио» продолжит побеждать?
  • «Кальяри» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Лидеры Бундеслиги сыграют результативно?
  • Экспресс дня 17 декабря. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лига Европы Футбол Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020Онлайн жеребьёвки 1/16 финала ЛЕ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет 15:300
  • 21:49
    • Лэмпард: «Челси» будет готов к встречи с «Баварией»
  • 21:35
    • Сульшер о встрече с «Брюгге»: Это будут тяжёлые матчи
  • 16:50
    • Директор «Реала» заявил о важности отдать все силы в матчах с «Ман Сити»
    Жозе Моуринью прививает «Тоттенхэму» характер Футбол Эпоха Моуринью в «Тоттенхэме» по-настоящему началасьРеакция прессы на матч «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» 07:130
  • Экспресс дня

  • Лидеры Бундеслиги сыграют результативно?
  • 2.57
    •
  • 16:34
    • Нагельсманн рад предстоящей встрече с «Тоттенхэмом»
  • 16:19
    • Капитан «Манчестер Юнайтед» может покинуть клуб в конце сезона
  • 16:05
    • Гаттузо пообещал подойти к матчам с «Барселоной» без страха
    Россия — Финляндия Хоккей Первый «сухарь» Кудашова. В «классике» победили, а на турнире — забылиРеакция спортивных СМИ на победу сборной России над Финляндией 00:370
  • 12:54
    • Кухлевский может сменить Божовича в «Крыльях Советов»
  • 10:50
    • Газзаев: Менять надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию
  • 07:04
    • Юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие