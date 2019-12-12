Магнуссон: ЦСКА должен обыграть «Эспаньол» для болельщиков

Защитник ЦСКАподелился ожиданиями от выездного поединка в последнем туре группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».

«Конечно, мы хотим выиграть. У нас осталась всего одна игра, мы еще ни разу не победили в этой Лиге Европы. Должны взять верх над "Эспаньолом" для наших болельщиков. Нам нет никаких оправданий.

Мы плохо выступили в Лиге Европы и должны принять это с полной ответственностью. Нам следует собраться и продолжать работать, чтобы завоевать три очка. Поэтому даже победа в последнем туре важна для нас», — цитируют Магнуссона «Известия».

«Армейцы» не имеют шансов покинуть четвертое место в турнирной таблице своей группы — в пяти матчах москвичи набрали два очка. 0