Черчесов: Мой контракт был продлен автоматически

Главный тренеррассказал о своем контракте с Российским футбольным союзом.

«Контракт — действующий, актуальный, продление в нем прописано автоматически. Единственное — он действует до лета 2022 года, поскольку до сих пор чемпионаты мира всегда проводились в июне-июле. Из-за переноса мирового первенства в Катаре на ноябрь-декабрь нужно будет внести корректировку. Других вопросов нет», — рассказал Черчесов «Спорт-Экспрессу».

Также тренер подтвердил, что его контракт был автоматически продлен на два года после выхода команды на Евро-2020:

«Выход на Евро был условием продления контракта на два года? Так и есть».

Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. 0