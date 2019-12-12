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    Черчесов: Мой контракт был продлен автоматически

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем контракте с Российским футбольным союзом.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Контракт — действующий, актуальный, продление в нем прописано автоматически. Единственное — он действует до лета 2022 года, поскольку до сих пор чемпионаты мира всегда проводились в июне-июле. Из-за переноса мирового первенства в Катаре на ноябрь-декабрь нужно будет внести корректировку. Других вопросов нет», — рассказал Черчесов «Спорт-Экспрессу».

    Также тренер подтвердил, что его контракт был автоматически продлен на два года после выхода команды на Евро-2020:

    «Выход на Евро был условием продления контракта на два года? Так и есть».

    Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. 0

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