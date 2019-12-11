Гончаренко: У ЦСКА нет отпускного настроения

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о предстоящем матче с «Эспаньолом».

«У нас футболисты выходят на поле для того, чтобы играть и даже играться. Будь то август, сентябрь или декабрь. Они хотят видеть мяч, хотят тренироваться, побеждать.

Не вижу фона усталости на данный момент, нет отпускного настроения. Все настроены очень хорошо и хотят играть. Наверняка завтра будут футболисты, которые расстроятся, что не попали в состав.

Что касается экспериментов, мы сделаем какие-то изменения, но они не будут глобальными. Понятно, что мы хотим выиграть. В Лиге Европы ограниченная заявка, поэтому не прилетели Нисимура, Сантос, Наир Тикнизян.

Важны и рейтинговые очки, и просто победа. Мы помним, с каким хорошим настроением ушли в отпуск год назад, и хотим повторить это.

Останется ли Сантос до конца сезона или зимой уйдет? Совсем скоро узнаете. Наверняка какие-то изменения в составе произойдут. Кто-то может уйти, кто-то прийти. Но пока наша цель — это завтрашняя игра, а не трансферные слухи.

Мы уже много раз убеждались, что в испанских командах нет большой разницы между условными первым и вторым составами.

В любом случае на Лигу Европы есть заявка на сезон, которой и ограничится тренер "Эспаньола". Это в любом случае будут квалифицированные футболисты.

Мы знаем характеристики испанских футболистов, они технически и тактически очень хорошо обучены. Им может не хватать роста, но они умеют вести единоборства, очень быстро переходят из обороны в атаку и обратно.

Мне нравится настрой нашей команды, и мы отталкиваемся от того, что нам хочется хорошо сыграть независимо от состава соперника», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0