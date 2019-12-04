Ибрагимович: Скоро увидимся в Италии

Нападающийанонсировал свое возвращение в Италию.

«Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь, должен обновить историю и сражаться против всех и всего. Только так я смогу найти необходимые стимулы, чтобы снова вас удивить.

Это не просто выбор команды — есть и другие факторы, которые необходимо учитывать, в том числе интересы моей семьи. Скоро увидимся в Италии», — цитирует Ибрагимовича GQ Italia.

Ранее сообщалось, что следующей командой 38-летнего футболиста станет «Милан», за который он уже выступал в период с 2010 по 2012 год.

После продолжительных раздумий швед согласился на возвращение в стан «россонери» и уже согласовал с клубом условия контракта. 0