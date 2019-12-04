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    Ибрагимович: Скоро увидимся в Италии

    Футбол Трансферы Футбол Италии Милан MLS
    Нападающий Златан Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Италию.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    «Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь, должен обновить историю и сражаться против всех и всего. Только так я смогу найти необходимые стимулы, чтобы снова вас удивить.

    Это не просто выбор команды — есть и другие факторы, которые необходимо учитывать, в том числе интересы моей семьи. Скоро увидимся в Италии», — цитирует Ибрагимовича GQ Italia.

    Ранее сообщалось, что следующей командой 38-летнего футболиста станет «Милан», за который он уже выступал в период с 2010 по 2012 год.

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