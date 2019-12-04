«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ

«Манчестер Сити»
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В составе клуба из Манчестера дубль оформил Габриэл Жезус, еще по голу забили Родриго Эрнандес и Рияд Марез.
Единственный мяч хозяев на счету Робби Брэди.
«МС» с 32 очками поднялся на второе место в таблице АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от «Ливерпуля» на восемь очков. «Бернли» занимает 11-ю строчку — 18 очков.
АПЛ. 15-й тур
«Бернли» — «Манчестер Сити» — 1:4 (0:1)
Голы: Габриэл Жезус, 24 (0:1). Габриэл Жезус, 50 (0:2). Эрнандес, 68 (0:3). Махрез, 87 (0:4). Брэйди, 89 (1:4)«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Питерс, Леннон, Корк, Хендрик, Дринкуотер (Барнс, 59), Макнейл (Брэйди, 75), Вуд (Родригес, 59)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандинью (Гарсия, 85), Анхелиньо, Сильва, Эрнандес, Де Брейне (Фоуден, 80), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг (Махрез, 72)Предупреждения: Бернарду Силва, 15. Хендрик, 86