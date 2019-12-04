«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ

В матче 15-го тура чемпионата Англиина своем поле уступилсо счетом 1:4.

В составе клуба из Манчестера дубль оформил Габриэл Жезус, еще по голу забили Родриго Эрнандес и Рияд Марез.

Единственный мяч хозяев на счету Робби Брэди.

«МС» с 32 очками поднялся на второе место в таблице АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от «Ливерпуля» на восемь очков. «Бернли» занимает 11-ю строчку — 18 очков.