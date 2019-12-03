Широков: Если «Зенит» остановит «Динамо», можно уже вешать медали

Роман Широков
globallookpress.com
«На определенном этапе "Зенит" чуть добавил и набрал больше очков, это позволяет команде уверенно смотреть в будущее.
Сейчас "Динамо" в сумасшедшей форме. Если "Зенит" их остановит, можно уже вешать медали.
У "Зенита" обилие качественных футболистов, игра постоянно чуть улучшается, в России этого достаточно.
Сейчас все, кроме "Зенита", теряют очки. На данный момент у "Зенита" нет соперников. Есть лидер и есть три-четыре команды, которые будут разыгрывать места в четверке», — сказал Широков в эфире программы «Все на Матч!».
Команда Сергея Семака набрала в 18 турах 42 очка и лидирует в РПЛ с отрывом в восемь очков.
Матч «Зенита» против «Динамо» состоится 6 декабря. 0