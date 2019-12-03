Широков: Если «Зенит» остановит «Динамо», можно уже вешать медали

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков отметил значение матча петербургского клуба против «Динамо» в контексте чемпионской гонки.

«На определенном этапе "Зенит" чуть добавил и набрал больше очков, это позволяет команде уверенно смотреть в будущее.

Сейчас "Динамо" в сумасшедшей форме. Если "Зенит" их остановит, можно уже вешать медали.

У "Зенита" обилие качественных футболистов, игра постоянно чуть улучшается, в России этого достаточно.

Сейчас все, кроме "Зенита", теряют очки. На данный момент у "Зенита" нет соперников. Есть лидер и есть три-четыре команды, которые будут разыгрывать места в четверке», — сказал Широков в эфире программы «Все на Матч!».

Команда Сергея Семака набрала в 18 турах 42 очка и лидирует в РПЛ с отрывом в восемь очков.

Матч «Зенита» против «Динамо» состоится 6 декабря. 0