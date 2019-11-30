Cлуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Леонид Слуцкий
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Об этом сообщает Voetbal International.
Слуцкий принял решение уйти в отставку после поражения «Витесса» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов против «Херенвена» (2:3). Это поражение стало для команды пятым подряд в национальном первенстве.
Имея в активе 23 очка, «Витесс» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. Прошлый сезон под его руководством команда завершила на пятом месте в национальном чемпионате. 0