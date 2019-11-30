Cлуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалистподал в отставку с поста главного тренера нидерландского

Об этом сообщает Voetbal International.

Слуцкий принял решение уйти в отставку после поражения «Витесса» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов против «Херенвена» (2:3). Это поражение стало для команды пятым подряд в национальном первенстве.

Имея в активе 23 очка, «Витесс» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. Прошлый сезон под его руководством команда завершила на пятом месте в национальном чемпионате. 0