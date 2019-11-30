ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериЭмери — на выход. Фанатам больно смотреть за игрой «Арсенала»
  • 00:19
    • Cлуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
  • 22:21
    • «Зенит» потерпел шестое поражение подряд в Евролиге
  • 21:34
    • «Сочи» прервал победную серию «Ак Барса»
  • 21:29
    • «Оренбург» готов перенести матч с «Сочи» на следующий год
  • 20:57
    • «Барселона» озвучила сроки восстановления Дембеле
    Все новости спорта

    Cлуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

    Футбол Футбол России
    Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского «Витесса».

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Об этом сообщает Voetbal International.

    Слуцкий принял решение уйти в отставку после поражения «Витесса» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов против «Херенвена» (2:3). Это поражение стало для команды пятым подряд в национальном первенстве.

    Имея в активе 23 очка, «Витесс» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

    Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. Прошлый сезон под его руководством команда завершила на пятом месте в национальном чемпионате. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В Барселону — туристами. ЦСКА не справился с «Лудогорцем»
  • Вчера в 02:25
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Уфа»
  • 1.60
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как закончится бой между Емельяненко и Кокляевым?
  • Емельяненко — Кокляев. Прогноз и ставки
  • 5.60
    •
  • Прервет ли «Шальке» победное шествие дебютанта?
  • «Шальке» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Подтвердит ли «Ницца» статус домашней команды?
  • «Ницца» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Ари Футбол «Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лицеПресса и комментарии о матче «Краснодар» — «Базель» 28/11/2019 в 22:400
  • 18:54
    • РПЛ рассмотрела вариант с расширением чемпионата до 24 команд
  • 18:27
    • Антон Миранчук готов уехать в Германию
  • 00:08
    • «Бостон» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ
    Лионель Месси Футбол Вдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»Лионель записал на свой счет гол и две результативные передачи 28/11/2019 в 14:040
  • Экспресс дня

  • Одержат ли победы лидеры АПЛ в 14 туре?
  • 2.78
    •
  • 23:57
    • «Витесс» Слуцкого в пятый раз подряд проиграл в чемпионате Нидерландов
  • 23:34
    • Зидан: Винисиус останется в «Реале»
  • 22:50
    • «Бруклин» выиграл у «Бостона» в матче НБА
    Артем Дзюба забил победный гол Футбол Дзюба отвечает хейтерам и тащит «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионовРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Лионом» 28/11/2019 в 03:090
  • 21:46
    • «Локомотив» одержал домашнюю победу над минским «Динамо»
  • 21:14
    • «Ростов» и «Урал» сыграли вничью в молодежном первенстве
  • 20:19
    • «Калгари» уволил Питерса
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие