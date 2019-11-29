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    Владельцы «Манчестер Сити» купили индийский футбольный клуб

    Футбол Манчестер Сити Футбол Англии Между тем
    Компания City Football Group (CFG), которая владеет «Манчестер Сити», на своем сайте объявила о покупке клуба индийской суперлиги «Мумбаи Сити».

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»

    Отметим, «Мумбаи Сити» станет восьмым клубом City Football Group. В собственности компании также находятся «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания) и «Сычуань Цзюню» (Китай).

    CFG перешли 65% акций «Мумбаи Сити», а оставшиеся 35% останутся под управлением прежних собственников клуба.

    «Мумбаи Сити» в текущем сезоне идет на седьмом месте в чемпионате Индии. В пяти матчах команда одержала одну победу, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения. 0

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