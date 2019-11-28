«Краснодар» — «Базель»: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составына матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вандерсон, де Вильена, Газинский, Ольссон, Ари, Сулейманов.

Запасные: Сафонов, Уткин, Камболов, Намли, Стоцкий, Берг, Игнатьев.

«Базель»: Омлин, Бергстрём, Видмер, Джюмарт, Риверос, Альдерете, Штокер, Фрай, Кампо, Окафор, Адеми.

Запасные: Николич, Димитриу, Исуфи, Буа, Зуффи, Кабрал, Пюлюлю.

«Базель», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу группы C группового этапа Лиги Европы, «Краснодар» (6) занимает второе место.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.98, на ничью — 3.85, тогда как на успех «Базеля» — 4.05.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0