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    Берг остался в запасе «Краснодара» на матч с «Базелем»

    «Краснодар» — «Базель»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Определились стартовые составы «Краснодара» и «Базеля» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    «Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вандерсон, де Вильена, Газинский, Ольссон, Ари, Сулейманов.

    Запасные: Сафонов, Уткин, Камболов, Намли, Стоцкий, Берг, Игнатьев.

    «Базель»: Омлин, Бергстрём, Видмер, Джюмарт, Риверос, Альдерете, Штокер, Фрай, Кампо, Окафор, Адеми.

    Запасные: Николич, Димитриу, Исуфи, Буа, Зуффи, Кабрал, Пюлюлю.

    «Базель», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу группы C группового этапа Лиги Европы, «Краснодар» (6) занимает второе место.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.98, на ничью — 3.85, тогда как на успех «Базеля» — 4.05.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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