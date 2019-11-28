«Краснодар» — «Базель». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 28 ноября 2019 года

В четверг, 28 ноября, «Краснодар» на своем поле примет «Базель» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, которая пройдет в Краснодаре, начнется в 18:50 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Базель».

«Краснодар»

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице группы C, имея на своем счету 6 очков.

«Горожане» начали групповой этап с поражений от «Базеля» (0:5) и «Хетафе» (1:2), но затем дважды выиграли у «Трабзонспора» (2:0 и 3:1), что позволило им сохранить шансы на выход в плей-офф.

В турнирной таблице чемпионата России «быки» расположились на четвертой строчке после 17 сыгранных туров. В РПЛ они не проигрывают с 22 сентября, а в последнем туре им удалось в Туле одолеть «Арсенал» (2:1).

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После травм у «Краснодара» восстанавливаются Реми Кабелла и Виктор Классон.

«Базель»

«Базель» уверенно возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 10 очков из 12 возможных.

«Красно-синие» дважды обыграли «Хетафе» (1:0 и 2:1), разгромили «Краснодар» (5:0), а также разошлись миром с «Трабзонспором» (2:2).

В швейцарской Суперлиге «Базель» пока идет вторым, отставая на четыре балла от «Янг Бойз». На минувших выходных подопечные Марселя Коллера неожиданно уступили «Серветту» (0:2).

Календарь и таблица Лиги Европы

В лазарете «Базеля» находятся Рамирес, Здравко Кузманович и Рики ван Волфсвинкел.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Краснодара» — 1.83, победа «Базеля» — 4.40, ничья — 3.90.

Для выхода в 1/16 финала «красно-синим» достаточно не проиграть в России, так что им крайне важно набрать хотя бы одно очко, если они хотят расслабиться и в последнем туре ни о чем не переживать.

В то же время «быкам» желательно побеждать, но в их успех нам верится с трудом, учитывая то, с каким настроем швейцарцы играют в еврокубках. Наш прогноз — «гости не проиграют» за 2.10.

Еще один вариант — «обе команды забьют» за 1.64. «Базель» забивать умеет, что доказал в первой встрече команд, а «Краснодар» просто обязан избрать атакующую тактику, ведь будет играть на глазах родных болельщиков. 0