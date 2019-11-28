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    Россия потеряла одно место в рейтинге ФИФА

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    ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Лидирует по-прежнему Бельгия, в тройку входят Франция и Бразилия.

    Хорватия поднялась на шестое место, опередив команду Португалии.

    Сборная России по сравнению с прошлым рейтингом опустилась на одну строчку и занимает 38-е место.

    Рейтинг ФИФА от 28 ноября:

    1 (1). Бельгия — 1765
    2 (2). Франция — 1733
    3 (3). Бразилия — 1712
    4 (4). Англия — 1661
    5 (5). Уругвай — 1645
    6 (7). Хорватия — 1642
    7 (6). Португалия — 1639
    8 (8). Испания — 1636
    9 (9). Аргентина — 1623
    10 (10). Колумбия — 1622
    38 (37). Россия — 1470 0

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