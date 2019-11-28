Россия потеряла одно место в рейтинге ФИФА

Станислав Черчесов
globallookpress.com
Лидирует по-прежнему Бельгия, в тройку входят Франция и Бразилия.
Хорватия поднялась на шестое место, опередив команду Португалии.
Сборная России по сравнению с прошлым рейтингом опустилась на одну строчку и занимает 38-е место.
Рейтинг ФИФА от 28 ноября:
1 (1). Бельгия — 1765
2 (2). Франция — 1733
3 (3). Бразилия — 1712
4 (4). Англия — 1661
5 (5). Уругвай — 1645
6 (7). Хорватия — 1642
7 (6). Португалия — 1639
8 (8). Испания — 1636
9 (9). Аргентина — 1623
10 (10). Колумбия — 1622
38 (37). Россия — 1470 0