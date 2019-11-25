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    Мбаппе: Месси должен получить «Золотой мяч»

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    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает капитана «Барселоны» Лионеля Месси фаворитом в гонке за «Золотым мячом» 2019 года.

    Лионеля Месси
    Лионеля Месси

    «Кто получит приз? Месси. Индивидуально он был лучшим в этом году. Иногда я переживаю и боюсь. Если проваливаешься, то в тебе начинают сомневаться. А если терпишь поражение в большом матче, то встает вопрос — это конец всего?

    Было здорово, но теперь все кончено! Но это не длится долго, потому что в футболе у тебя не так много времени на размышления, и это здорово», — приводит слова Мбаппе Goal.

    Месси выигрывал «Золотой мяч» пять раз за карьеру (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015). Имя обладателя «Золотого мяча» будет названо 2 декабря. 0

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