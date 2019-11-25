Мбаппе: Месси должен получить «Золотой мяч»

Нападающий ПСЖсчитает капитана «Барселоны»фаворитом в гонке за «Золотым мячом» 2019 года.

«Кто получит приз? Месси. Индивидуально он был лучшим в этом году. Иногда я переживаю и боюсь. Если проваливаешься, то в тебе начинают сомневаться. А если терпишь поражение в большом матче, то встает вопрос — это конец всего?

Было здорово, но теперь все кончено! Но это не длится долго, потому что в футболе у тебя не так много времени на размышления, и это здорово», — приводит слова Мбаппе Goal.

Месси выигрывал «Золотой мяч» пять раз за карьеру (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015). Имя обладателя «Золотого мяча» будет названо 2 декабря. 0