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    «Монако» с Головиным уступил «Бордо»

    «Бордо» — «Монако»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Бордо Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В матче 14-го тура французской лиги 1 «Бордо» одержал домашнюю победу над «Монако» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Монегаски вышли вперед на 15-й минуте — отличился Ислам Слимани, однако до перерыва защитник «Бордо» Пабло восстановил равенство, забив на 29-й минуте.

    На 67-й минуте Слимани получил вторую желтую карточку за игру рукой в штрафной и был удален с поля, а в ворота «Монако» был назначен пенальти, который реализовал Николя де Превий.

    Отметим, что за 14 туров это уже шестое удаление у «Монако».

    Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.

    «Монако» с 18 очками опустился на 14-е место в таблице Лиги 1, «Бордо» стал третьим с 22 очками. 0

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