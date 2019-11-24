«Бордо» — «Монако»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 14-го тура французской лиги 1одержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Монегаски вышли вперед на 15-й минуте — отличился Ислам Слимани, однако до перерыва защитник «Бордо» Пабло восстановил равенство, забив на 29-й минуте.

На 67-й минуте Слимани получил вторую желтую карточку за игру рукой в штрафной и был удален с поля, а в ворота «Монако» был назначен пенальти, который реализовал Николя де Превий.

Отметим, что за 14 туров это уже шестое удаление у «Монако».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.

«Монако» с 18 очками опустился на 14-е место в таблице Лиги 1, «Бордо» стал третьим с 22 очками. 0