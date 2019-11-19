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    Павлюченко: Выгнать из сборной — ощутимей, чем штрафы

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    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о системе штрафов в национальной команде.

    Роман Павлюченко
    Роман Павлюченко

    «Раньше в сборной у нас штрафов не было. Когда я перед игрой с Англией опоздал на ужин, то меня могли вообще отчислить из сборной.

    Гус собирался это сделать, но в какой-то момент дал мне ещё один шанс исправиться. Деньгами нас не наказывали. Возможно, сейчас Станислав Саламович ввёл штрафы.

    Футболисты получают премиальные за победу или решение какой-либо задачи. Если штраф будет вычитаться из этих премиальных — это нормальная ситуация.

    А если сборная ничего не выигрывает, кто будет такие штрафы вводить? Это получается, я должен поехать домой, открыть сейф и выплатить штраф?

    Если команда выполнила задачу и вышла на Евро, наверное, какие-то бонусы футболисты за это получают. Вот и ввели штрафы.

    Это нормальная ситуация, просто при Гусе у нас такого не было. За опоздания могли выгнать из сборной — это самый большой и страшный штраф для футболиста.

    Если тебя за поведение выгоняют из сборной — это ощутимо, а так, можно каждый день опаздывать на тренировки, отдавая по 500 евро», — сказал Павлюченко изданию «Чемпионат». 0

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