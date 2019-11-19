Павлюченко: Выгнать из сборной — ощутимей, чем штрафы

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о системе штрафов в национальной команде.

«Раньше в сборной у нас штрафов не было. Когда я перед игрой с Англией опоздал на ужин, то меня могли вообще отчислить из сборной.

Гус собирался это сделать, но в какой-то момент дал мне ещё один шанс исправиться. Деньгами нас не наказывали. Возможно, сейчас Станислав Саламович ввёл штрафы.

Футболисты получают премиальные за победу или решение какой-либо задачи. Если штраф будет вычитаться из этих премиальных — это нормальная ситуация.

А если сборная ничего не выигрывает, кто будет такие штрафы вводить? Это получается, я должен поехать домой, открыть сейф и выплатить штраф?

Если команда выполнила задачу и вышла на Евро, наверное, какие-то бонусы футболисты за это получают. Вот и ввели штрафы.

Это нормальная ситуация, просто при Гусе у нас такого не было. За опоздания могли выгнать из сборной — это самый большой и страшный штраф для футболиста.

Если тебя за поведение выгоняют из сборной — это ощутимо, а так, можно каждый день опаздывать на тренировки, отдавая по 500 евро», — сказал Павлюченко изданию «Чемпионат». 0