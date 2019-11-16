Россия — Бельгия: счет матча 0:3, обзор голов

крупно уступает(0:3) после первого тайма домашнего матча 9-го тура отборочного турнира Евро-20202.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Прошла быстрая атака бельгийцев, Торган Азар получил передачу в штрафной, убрал Фернандеса и нанёс роскошный удар в верхний угол ворот.

На 33-й минуте Де Брёйне сделал заброс вперёд, Лукаку выиграл борьбу у Семёнова и сделал скидку на линию штрафной, а Эден Азар в касание вогнал мяч в нижний угол.

Провал в обороне россиян на 40-й минуте сделал счет крупным. Бельгийцы в быстрой атаке убежали вчетвером против двух, Де Брёйне покатил мяч поперёк, а Эден Азар поразил пустые ворота.

Следить за ходом матча можно тут.

Отметим, что и сборная России, и Бельгия уже гарантировали себе выход в финальную часть Евро-2020.

В другом матче группы I сборная Казахстана на выезде крупно обыгрывает команду Сан-Марино со счетом 3:0.

В составе гостей отличились Бактийор Зайнутдинов (6-я минута), Гафуржан Суюмбаев (22) и Алексей Щеткин (26). 0