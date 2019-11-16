ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЭдерсонЭдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20
  • 20:47
    • Сборная Бельгии громит Россию после первого тайма
  • 18:14
    • Молодежная сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020
  • 17:49
    • Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при России
  • 17:33
    • Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса
  • 17:01
    • Защитник ЦСКА — MVP восьмого тура Евролиги
    Все новости спорта

    Сборная Бельгии громит Россию после первого тайма

    Россия — Бельгия: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Евро-2020 Сборная Бельгии Сборная России Футбол России Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная России крупно уступает команде Бельгии (0:3) после первого тайма домашнего матча 9-го тура отборочного турнира Евро-20202.

  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!

    Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Прошла быстрая атака бельгийцев, Торган Азар получил передачу в штрафной, убрал Фернандеса и нанёс роскошный удар в верхний угол ворот.

    На 33-й минуте Де Брёйне сделал заброс вперёд, Лукаку выиграл борьбу у Семёнова и сделал скидку на линию штрафной, а Эден Азар в касание вогнал мяч в нижний угол.

    Провал в обороне россиян на 40-й минуте сделал счет крупным. Бельгийцы в быстрой атаке убежали вчетвером против двух, Де Брёйне покатил мяч поперёк, а Эден Азар поразил пустые ворота.

    Следить за ходом матча можно тут.

    Отметим, что и сборная России, и Бельгия уже гарантировали себе выход в финальную часть Евро-2020.

    В другом матче группы I сборная Казахстана на выезде крупно обыгрывает команду Сан-Марино со счетом 3:0.

    В составе гостей отличились Бактийор Зайнутдинов (6-я минута), Гафуржан Суюмбаев (22) и Алексей Щеткин (26). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сборная не в форме. Как поссорились РФС и Adidas
  • Вчера в 23:12
    •
  • Прогноз
  • Россия — Бельгия
  • 2.05
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли сборная России реванш за поражение в Брюсселе?
  • Россия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Германия не заметит сопротивления оппонентов
  • Германия — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Хорватам необходимо побеждать в Риеке
  • Хорватия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Садио Мане и Рахим Стерлинг Футбол Убойная дюжина. Лучшие нападающие АПЛ-2019/20Дюжина лучших атакующих игроков Английской Премьер-лиги прямо сейчас Вчера в 21:060
  • 15:06
    • Алексей Миранчук привлек внимание двух испанских клубов
  • 19:14
    • Шотландия с минимальным отрывом выиграла у Кипра
  • 14:43
    • Азмун претендует на звание игрока года в Азии
    Гавриков отметился дебютной шайбой Хоккей НХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова и Гаврикова, «Бостон» прервал серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 ноября 09:290
  • Экспресс дня

  • Смогут ли португальцы избежать неожиданного провала?
  • 4.25
    •
  • 20:34
    • «Сибирь» уступила «Динамо», проиграв четвертый матч подряд
  • 20:29
    • Дубль Федорова помог «Спартаку» обыграть «Нефтехимик»
  • 18:46
    • Гильерме будет защищать ворота сборной России в матче с Бельгией
    Гарри Кейн Футбол Кейн установил новый рекорд. Оценки игроков сборной Англии и ЧерногорииПодопечные Гарета Саутгейта победили 7:0 и вышли на Евро-2020 Вчера в 17:490
  • 12:28
    • Хамес Родригес выбыл на несколько недель
  • 12:11
    • «Роме» и «Милану» интересен форвард «Эвертона»
  • 09:44
    • Конте получил анонимное письмо с пулей
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие