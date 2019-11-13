ЦСКА зимой подпишет хавбека «Нефтехимика»

в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника информирует «Бизнес Online».

Сообщается, что московский клуб больше других заинтересован в покупке 21-летнего игрока, многие детали трансфера уже улажены. Сумма выкупа составит более 20 миллионов рублей.

В летнее трансферное окно «армейцы» также могли подписать Макарова, однако предложенная за игрока сумма в 2-3 миллиона рублей оказалась для «Нефтехимика» маленькой. Летом футболист также мог оказаться в «Урале». В настоящий момент к нему проявляют интерес еще несколько клубов РПЛ.

В текущем сезоне Макаров провел 17 матчей в ФНЛ, отметился 11 голами и сделал две результативные передачи. 0