УЕФА осудил расизм в матче УПЛ «Шахтер» — «Динамо»

осудил любое проявление дискриминации, в том числе расизма в игрев чемпионате Украины.

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«Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — гласит заявление УЕФА.

Футболист «Шахтера» Тайсон показал неприличный жест болельщикам из-за проявления расизма в его отношении по ходу матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:0). Игрок был удален, а матч на время был прерван. 0