«Рейнджерс» обыграл «Порту»

Счет на 69-й минуте открыл Альфредо Морелос, а четыре минуты спустя Стивен Дэвис удвоил преимущество хозяев.
В другом матче группы G «Фейенорд» дома сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» — 1:1.
У хозяев отличился Стивен Бергёйс, реализовавший пенальти на 18-й минуте. В составе гостей гол на 71-й минуте забил Марвин Шпильман
«Янг Бойз» с 7 очками возглавляет квартет. Далее идут «Рейнджерс» (7 очков), «Фейенорд» (4 очка) и «Порту» (4 очка).
В группе I бельгийский «Гент» на выезде переиграл немецкий «Вольфсбург» со счетом 3:1.
В другой встрече группы французский «Сент-Этьен» на выезде упустил победу над украинской «Александрией» — 2:2.
Бельгийский клуб с 8-ю очками лидирует в таблице, следом идет немецкая команда с 5-ю баллами. Украинский и французский клубы набрали по 3 очка. 0