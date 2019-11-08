«Рейнджерс» обыграл «Порту»

Шотландскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе G.

Счет на 69-й минуте открыл Альфредо Морелос, а четыре минуты спустя Стивен Дэвис удвоил преимущество хозяев.

В другом матче группы G «Фейенорд» дома сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» — 1:1.

У хозяев отличился Стивен Бергёйс, реализовавший пенальти на 18-й минуте. В составе гостей гол на 71-й минуте забил Марвин Шпильман

«Янг Бойз» с 7 очками возглавляет квартет. Далее идут «Рейнджерс» (7 очков), «Фейенорд» (4 очка) и «Порту» (4 очка).

В группе I бельгийский «Гент» на выезде переиграл немецкий «Вольфсбург» со счетом 3:1.

В другой встрече группы французский «Сент-Этьен» на выезде упустил победу над украинской «Александрией» — 2:2.

Бельгийский клуб с 8-ю очками лидирует в таблице, следом идет немецкая команда с 5-ю баллами. Украинский и французский клубы набрали по 3 очка. 0