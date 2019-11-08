«Ференцварош» — ЦСКА: счет матча 0:0

Первые полчаса игры «Ференцварош» чуть более убедительно смотрелся в атаке, а уже концовка первого тайма прошла с преимуществом ЦСКА.
Во втором тайме ЦСКА прибавил в атакующих действиях, но самый опасный момент тайма был создан у ворот Акинфеева на 62-й минуте.
После удара со стандарта мяч заметался по штрафной ЦСКА. Два удара были блокированы, далее отскок к линии вратарской и попытка Блажича пробить в упор — Акинфеев ногой мяч парировал.
Уже в компенсированное время ЦСКА остался в меньшинстве — Набабкин устроил толкотню с Фримпонгом в чужой штрафной. Оба игрока получили по желтой карточке, но для россиянина она стала второй.
В другом матче группы Н испанский «Эспаньол» на своем поле разгромил болгарский «Лудогорец» со счетом 6:0.
Голами в составе победителей отличились Оскар Мелендо (4-я минута), Льюис Лопес (19), Матиас Варгас 936, пенальти), Виктор Кампусано (52), Адрия Педроса (73) и Факундо Феррейра (76).
Отметим, что гости заканчивали встречу вдевятером. На 12-й минуте прямую красную карточку получил защитник Рафаэл Форстер, а на 34-й минуте вторую желтую карточку перед собой увидел полузащитник Яцек Горальски.
После четырех туров испанская команда с 10 очками возглавляет группу Н, «Лудогорец», набравший 6 очков занимает вторую строчку, на третьем месте квартета расположился «Ференцварош» (5 очков), замыкает таблицу с одним набранным очком ЦСКА. 0