«Ференцварош» — ЦСКА: счет матча 0:0

Московскийна выезде сыграл вничью с венгерским(0:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н.

Первые полчаса игры «Ференцварош» чуть более убедительно смотрелся в атаке, а уже концовка первого тайма прошла с преимуществом ЦСКА.

Во втором тайме ЦСКА прибавил в атакующих действиях, но самый опасный момент тайма был создан у ворот Акинфеева на 62-й минуте.

После удара со стандарта мяч заметался по штрафной ЦСКА. Два удара были блокированы, далее отскок к линии вратарской и попытка Блажича пробить в упор — Акинфеев ногой мяч парировал.

Уже в компенсированное время ЦСКА остался в меньшинстве — Набабкин устроил толкотню с Фримпонгом в чужой штрафной. Оба игрока получили по желтой карточке, но для россиянина она стала второй.

Лига Европы. 4-й тур. Группа H «Ференцварош» (Венгрия) — ЦСКА (Россия) — 0:0 «Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Ловренчич, Ботка, Блажич, Чивич, Зубков, Игнатенко, Харатин, Шкварка (Варга, 84), Нгуен (Фримпонг, 90), Боли (Изаэл, 81)ЦСКА (Россия): Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон (Набабкин, 81), Мариу Фернандес, Ахметов (Бистрович, 58), Бийол (Кучаев, 63), Влашич, Сигурдссон, Обляков, ЧаловПредупреждения: Игнатенко, 18. Бийол, 18. Шкварка, 20. Харатин, 25. Влашич, 28. Ботка, 74. Набабкин, 85. Фримпонг, 90+2Удаление: Набабкин, 90+2 (неспорт. повед., вторая ж.к.)

В другом матче группы Н испанский «Эспаньол» на своем поле разгромил болгарский «Лудогорец» со счетом 6:0.

Голами в составе победителей отличились Оскар Мелендо (4-я минута), Льюис Лопес (19), Матиас Варгас 936, пенальти), Виктор Кампусано (52), Адрия Педроса (73) и Факундо Феррейра (76).

Отметим, что гости заканчивали встречу вдевятером. На 12-й минуте прямую красную карточку получил защитник Рафаэл Форстер, а на 34-й минуте вторую желтую карточку перед собой увидел полузащитник Яцек Горальски.

Лига Европы. 4-й тур. Группа H «Эспаньол» (Испания) — «Лудогорец» (Болгария) — 6:0 (3:0) Голы: Мелендо, 4 (1:0). Лопес, 19 (2:0). Варгас, 36 — с пенальти (3:0). Кампусано, 52 (4:0). Педроса, 73 (5:0). Феррейра, 76 (6:0)«Эспаньол» (Испания): Диего Лопес, Коршья, Вила, Эспиноса (Педроса, 46), Калеро, Лопес, Гранеро, Мелендо (У Лэй, 72), Поль Лосано, Варгас, Кампусано (Феррейра, 64)«Лудогорец» (Болгария): Илиев, Терзиев, Недялков, Сисинью, Форстер, Марселинью (Икоко, 21), Баджи, Гуральски, Кешеру (Анисе, 39), Лукоки, Вандерсон (Дяков, 77)Предупреждения: Гуральски, 25. Баджи, 90. Лукоки, 90+1Удаления: Форстер, 12. Гуральски, 35

После четырех туров испанская команда с 10 очками возглавляет группу Н, «Лудогорец», набравший 6 очков занимает вторую строчку, на третьем месте квартета расположился «Ференцварош» (5 очков), замыкает таблицу с одним набранным очком ЦСКА. 0