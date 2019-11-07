Сулейманов: Просто так свое место в Лиге Европы «Краснодар» никому не отдаст

Нападающий «Краснодара»поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором».

«Мы готовы совершить камбэк. Первые два матча в Лиге Европы для нас сложились неудачно, но мы рук не опускаем. Гостевая победа над "Трабзонспором" придала нам сил и вселила надежду, что мы можем совершить камбэк и выйти в евровесну.

Просто так свое место в Лиге Европы мы никому не отдадим. Если будем играть в свой футбол, то сможем победить кого угодно. "Базель", "Хетафе", "Трабзонспор" — мы никого не боимся», — приводит слова Сулейманова пресс-служба УЕФА.

Матч «Краснодар» — «Трабзонспор» состоится сегодня, 7 ноября. Начало встречи — 20:55 мск. 0