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    Бакаев: Хочу быть лидером «Спартака»

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    Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о том, готов ли в будущем занять лидерские позиции в команде.

    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    «Мне без разницы на какой позиции играть, где мне скажут, там и готов играть. До лидера "Спартака" мне ещё очень далеко, за три-четыре месяца им нельзя стать.

    Нужно, чтобы прошёл один-два сезона на высоком уровне и нужно вести команду за собой всё это время. Сейчас мне только-только предстоит пройти этот путь, впереди еще много работы.

    Хочу быть лидером команды. У меня всегда это в голове и это моя цель, и я буду к ней идти.

    Рад, что Доменико Тедеско доверил мне новую позицию в команде, поблагодарил его. Он верит в меня, и я сделаю все, чтобы не подвести его.

    Ощущений от предстоящих матчей за сборную России пока что нет. Много работы предстоит, прежде чем выйти в её составе.

    Конечно, мы хотим выиграть у Бельгии, какие могут быть цели, кроме победы и зачем тогда играть? Лично мне хочется выйти, показать свои лучшие качества и помочь сборной.

    Все хотят первое место, поэтому хотим победить Бельгию со счетом 2:0. Только первое место может быть в спорте, никакого второго или третьего.

    Мы приложим все усилия, это будет очень тяжело, но нет ничего невозможного» — передаёт слова Бакаева «Чемпионат». 0

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