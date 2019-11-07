Бакаев: Хочу быть лидером «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака»рассказал о том, готов ли в будущем занять лидерские позиции в команде.

«Мне без разницы на какой позиции играть, где мне скажут, там и готов играть. До лидера "Спартака" мне ещё очень далеко, за три-четыре месяца им нельзя стать.

Нужно, чтобы прошёл один-два сезона на высоком уровне и нужно вести команду за собой всё это время. Сейчас мне только-только предстоит пройти этот путь, впереди еще много работы.

Хочу быть лидером команды. У меня всегда это в голове и это моя цель, и я буду к ней идти.

Рад, что Доменико Тедеско доверил мне новую позицию в команде, поблагодарил его. Он верит в меня, и я сделаю все, чтобы не подвести его.

Ощущений от предстоящих матчей за сборную России пока что нет. Много работы предстоит, прежде чем выйти в её составе.

Конечно, мы хотим выиграть у Бельгии, какие могут быть цели, кроме победы и зачем тогда играть? Лично мне хочется выйти, показать свои лучшие качества и помочь сборной.

Все хотят первое место, поэтому хотим победить Бельгию со счетом 2:0. Только первое место может быть в спорте, никакого второго или третьего.

Мы приложим все усилия, это будет очень тяжело, но нет ничего невозможного» — передаёт слова Бакаева «Чемпионат». 0