«Уотфорд» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

В рамках 11-го тура английской Премьер-лигина выезде переигралсо счетом 2:1.

«Синие» вышли вперед уже на 5-й минуте. Жоржиньо из глубины сделал отличный пас в чужую штрафную площадь, куда ворвался Тэмми Абрахам и в касание поразил цель.

На 55-й минуте «Челси» удвоил свое преимущество. Кристиан Пулишич замкнул прострельную передачу от Абрахама.

«Шершни» ответили единственным голом с пенальти от Жерара Деулофеу, который отличился на 79-й минуте.

АПЛ. 11-й тур «Уотфорд» — «Челси» — 1:2 (0:1) Голы: Абрахам, 5 (0:1). Пулишич, 55 (0:2). Деулофеу, 80 — с пенальти (1:2)«Уотфорд»: Фостер, Янмат (Кико Фемения, 75), Каткарт (Мариаппа, 20), Кабаселе, Доусон, Масина, Перейра, Чалоба (Хьюз, 67), Дукуре, Деулофеу, Грэй«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон, Томори, Ковачич, Жоржинью, Маунт, Виллиан (Джеймс, 90+5), Пулишич (Хадсон-Одои, 83), Абрахам (Батшуайи, 87)Предупреждения: Кабаселе, 46. Янмат, 70. Доусон, 82. Мариаппа, 88. Маунт, 90+6

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает третье место (23 очка), а «Уотфорд» — 20-е (5 очков). 0