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    «Челси» набрал три очка в матче с «Уотфордом»

    «Уотфорд» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Уотфорд Челси Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на выезде переиграл «Уотфорд» со счетом 2:1.

    Футболисты «Челси»
    Футболисты «Челси»

    «Синие» вышли вперед уже на 5-й минуте. Жоржиньо из глубины сделал отличный пас в чужую штрафную площадь, куда ворвался Тэмми Абрахам и в касание поразил цель.

    На 55-й минуте «Челси» удвоил свое преимущество. Кристиан Пулишич замкнул прострельную передачу от Абрахама.

    «Шершни» ответили единственным голом с пенальти от Жерара Деулофеу, который отличился на 79-й минуте.

    АПЛ. 11-й тур
    «Уотфорд» — «Челси» — 1:2 (0:1)
    Голы: Абрахам, 5 (0:1). Пулишич, 55 (0:2). Деулофеу, 80 — с пенальти (1:2)«Уотфорд»: Фостер, Янмат (Кико Фемения, 75), Каткарт (Мариаппа, 20), Кабаселе, Доусон, Масина, Перейра, Чалоба (Хьюз, 67), Дукуре, Деулофеу, Грэй«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон, Томори, Ковачич, Жоржинью, Маунт, Виллиан (Джеймс, 90+5), Пулишич (Хадсон-Одои, 83), Абрахам (Батшуайи, 87)Предупреждения: Кабаселе, 46. Янмат, 70. Доусон, 82. Мариаппа, 88. Маунт, 90+6

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает третье место (23 очка), а «Уотфорд» — 20-е (5 очков). 0

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