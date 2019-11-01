Видаль отказал китайскому клубу, чтобы вернуться в Италию

Чилийский полузащитник «Барселоны»не принял предложение китайского клуба «Шанхай СИПГ», сообщает FC Inter News.

Клуб из поднебесной очень хотел приобрести игрока и предложил ему контракт по схеме 2 + 1 год. При этом, зарплата составила бы 10 миллионов евро за сезон.

Тем не менее, 32-летний хавбек отказался от этого предложения, так как хочет вернуться в Италию.

Активный интерес к игроку проявляет «Интер», который готов взять его в аренду с последующим правом выкупа. Каталонцы оценивают Видаля в 15 миллионов евро.

Напомним, что Видаль выступал в Италии за «Ювентус» c 2011 по 2015 год. В текущем сезоне футболист провел семь матчей в чемпионате Испании и забил три гола. 0