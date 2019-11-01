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    Видаль отказал китайскому клубу, чтобы вернуться в Италию

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    Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль не принял предложение китайского клуба «Шанхай СИПГ», сообщает FC Inter News.

    Артуро Видаль
    Артуро Видаль

    Клуб из поднебесной очень хотел приобрести игрока и предложил ему контракт по схеме 2 + 1 год. При этом, зарплата составила бы 10 миллионов евро за сезон.

    Тем не менее, 32-летний хавбек отказался от этого предложения, так как хочет вернуться в Италию.

    Активный интерес к игроку проявляет «Интер», который готов взять его в аренду с последующим правом выкупа. Каталонцы оценивают Видаля в 15 миллионов евро.

    Напомним, что Видаль выступал в Италии за «Ювентус» c 2011 по 2015 год. В текущем сезоне футболист провел семь матчей в чемпионате Испании и забил три гола. 0

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