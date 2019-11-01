Экс-наставник «Спартака» претендует на пост главного тренера «Удинезе»

Руководствоначало поиски нового главного тренера команды, сообщает Sky Sport Italia.

Как передает источник, нынешний наставник «черно-белых» Игор Тудор, скорее всего, уйдет в отставку до следующего матча в чемпионате Италии с «Дженоа».

Одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Удинезе» является Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак». Другие претенденты — Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.

Напомним, Каррера работал в «Спартаке» в 2016–2018 годах. Под его руководством красно-белые впервые стали чемпионами за 16 лет и завоевали Суперкубок России.

«Удинезе» после 10 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. 0