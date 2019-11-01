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    Экс-наставник «Спартака» претендует на пост главного тренера «Удинезе»

    Футбол Трансферы Спартак Футбол Италии Удинезе
    Руководство «Удинезе» начало поиски нового главного тренера команды, сообщает Sky Sport Italia.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера

    Как передает источник, нынешний наставник «черно-белых» Игор Тудор, скорее всего, уйдет в отставку до следующего матча в чемпионате Италии с «Дженоа».

    Одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Удинезе» является Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак». Другие претенденты — Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.

    Напомним, Каррера работал в «Спартаке» в 2016–2018 годах. Под его руководством красно-белые впервые стали чемпионами за 16 лет и завоевали Суперкубок России.

    «Удинезе» после 10 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. 0

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