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    Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России

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    Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России, сообщает «Р-Спорт».

    Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович
    Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович

    «Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, и направлен на реализацию государственной программы РФ», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минспорта о внесении изменений в проект об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу.

    Ранее суд ЕАЭС вынес заключение о недопустимости количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств Союза, в национальных спортивных соревнования. Позднее в некоторых всероссийских командных видах спорта спортсмены из Белоруссии утратили статус легионеров.

    В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. 0

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