«Алавес» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

Мадридскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Голом в составе мадридского клуба отметился форвард Альваро Мората, у хозяев отличился нападающий Перес Мартинес Лукас.

«Атлетико» набрал 20 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице Примеры. «Алавес» с 12 баллами располагается на 13-й строчке.

В следующем матче «Атлетико» в гостях сыграет против «Севильи», а «Алавес» на выезде встретится с «Осасуной».