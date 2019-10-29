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    «Атлетико» и «Алавес» сыграли вничью

    «Алавес» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Алавесом» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
    «Атлетико»

    Голом в составе мадридского клуба отметился форвард Альваро Мората, у хозяев отличился нападающий Перес Мартинес Лукас.

    «Атлетико» набрал 20 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице Примеры. «Алавес» с 12 баллами располагается на 13-й строчке.

    В следующем матче «Атлетико» в гостях сыграет против «Севильи», а «Алавес» на выезде встретится с «Осасуной».

    Примера. 11-й тур
    «Алавес» — «Атлетико» — 1:1 (0:0)
    Голы: Мората, 70 (0:1). Лукас, 83 (1:1)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия, Вакасо (Берк, 75), Гарсия, Хоселу (Томас Пина, 88), Лукас, Алейш Видаль, Риоха (Понс, 68)«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Сауль, Эррера (Мората, 60), Льоренте (Партей, 46), Диегу Коста (Коке, 70), Корреа, ЛемарПредупреждения: Льоренте, 16. Вакасо, 29. Лагуардия, 61. Фелипе, 75. Эрмосо, 89. Гарсия, 89
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