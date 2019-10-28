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    Слуцкий избежал наказания за грубое высказывание о руководстве «Ротора»

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    Комитет по этике РФС не смог вынести никаких санкций тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому за грубое высказывание о руководстве волгоградского «Ротора».

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Об этом сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

    «Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывание тренера Леонида Слуцкого в адрес футбольного клуба "Ротор".

    Сейчас Слуцкий — тренер нидерландского "Витесса", он не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике к нему предложить не может.

    При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проекту Волгоградской области, в котором заинтересованы и регион, и Слуцкий.

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    • РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства, важно объединять усилия для развития этого вида спорта», — цитирует Мельникова РИА Новости. 0

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