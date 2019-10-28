Слуцкий избежал наказания за грубое высказывание о руководстве «Ротора»

Комитет по этике РФС не смог вынести никаких санкций тренеру «Витесса»за грубое высказывание о руководстве волгоградского «Ротора».

Об этом сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

«Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывание тренера Леонида Слуцкого в адрес футбольного клуба "Ротор".

Сейчас Слуцкий — тренер нидерландского "Витесса", он не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике к нему предложить не может.

При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проекту Волгоградской области, в котором заинтересованы и регион, и Слуцкий.

РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства, важно объединять усилия для развития этого вида спорта», — цитирует Мельникова РИА Новости. 0