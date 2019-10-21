ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адам ЛалланаСерия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»
  • 16:04
    • Главный тренер «Амура» во время матча угрожал судье сжечь его машину
  • 15:53
    • Слуцкий назвал руководство «Ротора» «дебилами»
  • 15:21
    • Аликин, Яруллин, Макмиллан и Гончарук — лучшие игроки седьмой недели КХЛ
  • 15:08
    • Покер Тарасова позволил «Динамо» разгромить «Амур»
  • 13:07
    • «Лейпциг» и «Зенит» рассудят турки, ЦСКА и «Ференцварош» — чехи
    Все новости спорта

    Слуцкий назвал руководство «Ротора» «дебилами»

    Футбол Футбол России ФНЛ Ротор Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о создании своей футбольной академии в Волгограде, а также о проблемах во взаимоотношениях с «Ротором».

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Чтобы заявиться в ФНЛ, "Ротору" нужна была академия. Губернатор был не в курсе, что нужно для лицензирования, поэтому предложил объединить проекты. Дальше переговоры ушли в кабинет министра спорта. Тренерам нужны были лицензии, я за них заплатил. В итоге три тренера оказались "Ротору" не нужны.

    Договаривались изначально, что заходят все тренеры, и "Ротор" платит всю заработную плату (50 тысяч рублей), они берут на себя официальные соревнования. Я в свою очередь давал методику, чтобы ее не трогали, и организовывал дополнительные турниры, плюс сделаю экипировку. Выяснилось, что клубу не нужны все возраста. Четыре возраста и три тренера остаются за пределами "Ротора" — значит, я должен платить зарплаты и аренду поля.

    Дальше начался треш! В клубе понимали, что стадион, на котором моя академия тренировалась, обходился нам в 30% от полной стоимости, у нас была льготная аренда благодаря губернатору. Этот стадион перешел "Ротору" и руководство сообразило, что мне деваться некуда и нужно платить за четыре возраста, которые остались у меня. Клуб выкатил 100-процентную аренду!

    Представляешь? Когда поле принадлежало муниципалитету, я платил 30 процентов, а когда оно стало принадлежать "Ротору", с которым мы якобы сотрудничаем, за возраста, которые они не взяли, я стал платить 100 процентов аренды. Дальше выясняется, что они могут платить тренерам только половину зарплаты — 25 тысяч.

    Они поставили эту гребчиху, которая все контролировала: сколько детей пришло, сколько не пришло. Например, у пацанов восстановительный день и они договариваются с мамой одного из мальчиков, владелицей ресторанного комплекса, о походе в баню. И начинаются вопросы: почему вы пошли туда? Я вот думаю: что вы вообще лезете в методику? Сегодня восстановительный день!

    Апофеоз, когда мы должны были ехать в Голландию за мои деньги. "Ротор" забрал на себя название, все команды. Но за лицензии платил я, 50 процентов зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! В Голландию видите-ли они отпустить не могут, потому что это не входит в федеральные стандарты (всем тренерам пришлось брать отпуск за свой счет на время турнира. Тренерам угрожали штрафами и увольнениями).

    Они начали требовать, что на турнир мои ребята едут только под названием "Ротор". С хрена ли? Если мы изначально сделали совместный проект и я не фигурировал в названии, то окей. Но турнир за мой счет, они едут как школа Слуцкого. С хрена ли тут "Ротор" вообще? Бог с ним, ладно. Потом говорят: я должен оплатить поезду тренеров, переслав деньги на счет "Ротора". Ладно, хрен с ним. Но когда они сказали, что я должен перечислись вообще все деньги за поездку на счета "Ротора" и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку! То есть они мне позволили мои деньги занести великодушно деньги им на счет и ими пользоваться. Ну тут я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой! В итоге губернатор предоставил поле на стадионе "Городище" на год бесплатно.

    Такое происходит, потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про "Ротор". Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарем, формой. У них форма своя появилась только в марте месяце, когда школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал.

    Потом они просили дать опровержение моим словам, которые были в "Спорт-Экспрессе". А чего я буду давать опровержения? После этого они стали понижать тренерам зарплаты незаконным способом. Те тренеры, что не подписали договоры задним числом о соглашении на понижение зарплаты, им зарплату как раз понизили», — сказал Слуцкий в интервью Youtube-каналу «Красава». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Победила дружба. Новиков успешно дебютировал в «Динамо» перед юбилеем Яшина
  • 02:11
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Локомотив»
  • 1.75
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обеим командам нужны баллы в очном противостоянии
  • «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • На «Марио Ригамонти» зрители увидят голы?
  • «Брешия» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Насколько результативным выйдет матч в Шеффилде?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Виктор Гончаренко Футбол Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очкиПресса о матче «Уфа» — ЦСКА Вчера в 23:000
  • 17:20
    • Надаль сыграет за сборную Испании в Кубке Дэвиса
  • 17:05
    • ХК «Сочи» потерпел седьмое поражение подряд
  • 16:48
    • Роналду хочет выиграть все трофеи с «Ювентусом»
    Хоккеисты «Вашингтона» Хоккей НХЛ. Шайбы Овечкина и Панарина, голевые передачи Кузнецова и ОрловаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 октября 07:370
  • Экспресс дня

  • Фавориты не допустят осечек?
  • 3.48
    •
  • 16:35
    • Сарри считает «Локомотив» «опасным соперником»
  • 16:18
    • Егоров прокомментировал пенальти на Дзюбе
  • 15:36
    • Нападающий «Ромы» получил перелом ноги
    Карим Бензема Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Эйбар», «Реал» проиграл «Мальорке»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 00:060
  • 11:41
    • «Ман Сити» готов сделать Стерлинга самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
  • 11:23
    • Ягр: Играть в КХЛ было бы слишком трудно для меня сейчас
  • 10:37
    • Экс-наставник «Спартака» может возглавить «Дженоа»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие