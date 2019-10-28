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    Месси: У меня есть мечта поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз»

    Футбол Футбол Испании Барселона Латинская Америка
    Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился своими планами на будущее.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Я не хочу уезжать отсюда. У меня нет идеи покинуть "Барселону". Да, есть мечта поиграть в Аргентине за "Ньюэллс Олд Бойз".

    Но я не знаю, возможно ли это. У меня есть семья, и ее интересы важнее, чем мои желания. Посмотрим», — цитирует Месси TyC Sport.

    Напомним, что контракт 32-летнего аргентинца с «Барселоной» действует до 2021 года. Отмечается, что в соглашении между сторонами есть пункт, согласно которому 30 июня каждого года форвард имеет право расторгнуть договор с каталонцами. 0

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