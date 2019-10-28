Месси: У меня есть мечта поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз»

Капитан «Барселоны»поделился своими планами на будущее.

«Я не хочу уезжать отсюда. У меня нет идеи покинуть "Барселону". Да, есть мечта поиграть в Аргентине за "Ньюэллс Олд Бойз".

Но я не знаю, возможно ли это. У меня есть семья, и ее интересы важнее, чем мои желания. Посмотрим», — цитирует Месси TyC Sport.

Напомним, что контракт 32-летнего аргентинца с «Барселоной» действует до 2021 года. Отмечается, что в соглашении между сторонами есть пункт, согласно которому 30 июня каждого года форвард имеет право расторгнуть договор с каталонцами. 0