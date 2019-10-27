«Боруссия» М — «Айнтрахт»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче девятого тура чемпионата Германииодержала домашнюю победу над— 4:2.

Хозяева повели открыли счет на 28-й минуте благодаря голу Маркуса Тюрама, а на 45-й минуте Оскар Вендт удвоил преимущество.

Защитник «Айнтрахта» Данни да Коста на 59-й минуте сократил отставание в счете, но Нико Эльведи на 75-й минуте восстановил перевес «Боруссии».

На 79-й минуте Мартин Хинтереггер вновь сократил отставание до минимума, а полузащитник хозяев Денис Закария установил окончательный счет на 85-й минуте.

Победа позволила «Боруссии» набрать 19 очков по итогам девяти туров и возглавить турнирную таблицу Бундеслиги. 0