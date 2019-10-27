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    Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Айнтрахт» и возглавила Бундеслигу

    «Боруссия» М — «Айнтрахт»: счет матча 4:2, обзор голов

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    В матче девятого тура чемпионата Германии «Боруссия Менхенгладбах» одержала домашнюю победу над «Айнтрахтом» — 4:2.

    «Боруссия»
    «Боруссия»

    Хозяева повели открыли счет на 28-й минуте благодаря голу Маркуса Тюрама, а на 45-й минуте Оскар Вендт удвоил преимущество.

    Защитник «Айнтрахта» Данни да Коста на 59-й минуте сократил отставание в счете, но Нико Эльведи на 75-й минуте восстановил перевес «Боруссии».

    На 79-й минуте Мартин Хинтереггер вновь сократил отставание до минимума, а полузащитник хозяев Денис Закария установил окончательный счет на 85-й минуте.

    Победа позволила «Боруссии» набрать 19 очков по итогам девяти туров и возглавить турнирную таблицу Бундеслиги. 0

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